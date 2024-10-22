КНБ сообщил о задержании на границе груза на 200 млн тенге
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17 октября в автомобильном пункте пропуска "Шаган" Департаментом ПС КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге.
Задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.
По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Шаган" расположен в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, в 35 км от Уральска.
Сопредельный пункт пропуска: "Теплое", Российская Федерация.
Режим работы: круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский. Вид сообщения: автомобильный (автодорожный).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177393-knb-soobshchil-o-zaderzhanii-na-granice-gruza-na-200-mln-tenge/