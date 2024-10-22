КНБ сообщил о задержании на границе груза на 200 млн тенге

17 октября в автомобильном пункте пропуска "Шаган" Департаментом ПС КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге.

Задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.

По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Шаган" расположен в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, в 35 км от Уральска.

Сопредельный пункт пропуска: "Теплое", Российская Федерация.

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