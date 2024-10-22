Казахстанец изрезал бывшую жену из-за слухов о том, что она стала проституткой

В Туркестане вынесли приговор мужчине, который обвинялся в покушении на убийство своей бывшей супруги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС региона.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя 1982 года рождения по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 УК РК.

Преступление произошло 28 апреля этого года возле одного из кафе в Туркестане. Потерпевшая женщина работала в нем кондитером.

За два месяца до этого она разорвала отношения со своим мужем и ушла от него. Однако супруг периодически пытался вернуть жену, звонил ей на телефон, хотел встретиться, в основном безрезультатно.

Согласно материалам суда, накануне до супруга дошли слухи, что его жена якобы стала заниматься проституцией. Уже на следующее утро мужчина купил на рынке длинный кухонный нож и отправился "наказывать" экс-супругу.

По версии обвинения, он вызвал бывшую жену из кафе на улицу, где затащил ее между служебными помещениями и принялся наносить удары ножом в различные части тела.

Несчастная подняла крик, схватилась руками за лезвие ножа. На призывы прибежали случайные прохожие, а также работники кафе.

По данным суда, не доведя до конца задуманное, нападавший скрылся. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Благодаря оперативной помощи трагического исхода удалось избежать. Ее бывшего мужа задержали в тот же день.

СМУС Туркестанской области признал вину мужчины доказанной. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.