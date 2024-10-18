Осужден первый замдиректора управления АО "Интергаз Центральная Азия"

Осужден первый заместитель директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По информации в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия" Нұрболатұлы Н.

Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения стекольного завода".

Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путем механического среза участка автомобильной дороги местного значения при строительстве объекта.

Приговором суда Нұрболатұлы назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.

По данным официального сайта, акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", созданное в июле 1997 года, осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан.

Компания входит в состав АО "НК "QazaqGaz" и представляет его интересы в области магистральной транспортировки природного газа. АО "НК "QazaqGaz" является основной газовой компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Газотранспортная система магистральных газопроводов эксплуатируется производственными филиалами АО "Интергаз Центральная Азия" - управлениями магистральных газопроводов (УМГ). Их 10, в том числе в Кызылорде.