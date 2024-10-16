Отлавливал соколов и продавал иностранцам: жителя Кызылординской области задержали полицейские

По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области - предполагается, что он продавал их за границу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

Предполагается, что задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана с целью продажи их за границу.

Был проведен обыск.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", - заявили в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.