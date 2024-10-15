"Девушка" позвала в гости казахстанца, где его ждал неприятный сюрприз

Житель Сарани месяц переписывался с девушкой в соцсетях, затем она позвала его в "гости" в Караганду. Однако в квартире его ожидал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ДП области.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний житель Сарани в соцсетях познакомился с некой девушкой. Пара месяц переписывалась, пока "девушка" не предложила встретиться в Караганде.

Она указала адрес, куда позвала мужчину. Последний приехал в Караганду.

"Мужчина приехал в Караганду, нашел нужный дом и квартиру. Но в ней оказалась не девушка, а незнакомец, который сразу повел себя агрессивно", - рассказали в ДП области.

Жителя Сарани отобрали 11 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.