"Девушка" позвала в гости казахстанца, где его ждал неприятный сюрприз
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Житель Сарани месяц переписывался с девушкой в соцсетях, затем она позвала его в "гости" в Караганду. Однако в квартире его ожидал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ДП области.
Полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний житель Сарани в соцсетях познакомился с некой девушкой. Пара месяц переписывалась, пока "девушка" не предложила встретиться в Караганде.
Она указала адрес, куда позвала мужчину. Последний приехал в Караганду.
"Мужчина приехал в Караганду, нашел нужный дом и квартиру. Но в ней оказалась не девушка, а незнакомец, который сразу повел себя агрессивно", - рассказали в ДП области.
Жителя Сарани отобрали 11 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174269-devushka-pozvala-v-gosti-kazahstanca-gde-ego-zhdal-nepriyatnyy-syurpriz/
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