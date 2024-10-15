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"Девушка" позвала в гости казахстанца, где его ждал неприятный сюрприз

Опубликовано:

Мужчина смотрит в телефон
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Сарани месяц переписывался с девушкой в соцсетях, затем она позвала его в "гости" в Караганду. Однако в квартире его ожидал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ДП области.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний житель Сарани в соцсетях познакомился с некой девушкой. Пара месяц переписывалась, пока "девушка" не предложила встретиться в Караганде.

Она указала адрес, куда позвала мужчину. Последний приехал в Караганду.

"Мужчина приехал в Караганду, нашел нужный дом и квартиру. Но в ней оказалась не девушка, а незнакомец, который сразу повел себя агрессивно", - рассказали в ДП области.

Жителя Сарани отобрали 11 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174269-devushka-pozvala-v-gosti-kazahstanca-gde-ego-zhdal-nepriyatnyy-syurpriz/

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