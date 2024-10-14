Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель Toyota Highlander заплатил за плевок на землю в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Павлодарец плюнул на землю
Правонарушение. Кадр из видео: polisia.kz

Жителя Павлодара наказали штрафом за плевок на землю. Видео с правонарушением полицейские обнаружили в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре в ходе мониторинга социальных сетей на пересечении улиц Сураганова и Геринга выявили водителя автомашины Tоyota Highlander.

"Управляя транспортным средством, он плюнул на землю, тем самым совершив правонарушение. В отношении жителя города составлен административный материал с наложением штрафа в размере 5 МРП", - отметили в МВД.

Кроме этого, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в отношении водителя составлен материал и наложен штраф в размере 3 МРП.

С начала года в Павлодарской области за загрязнение мест общего пользования привлечены к административной ответственности 1678 граждан.

Добавим, что в соответствии со ст.434-2 КоАП РК загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174164-voditel-toyota-highlander-zaplatil-za-plevok-na-zemlyu-v-pavlodare-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie