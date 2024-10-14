Водитель Toyota Highlander заплатил за плевок на землю в Павлодаре (видео)

Жителя Павлодара наказали штрафом за плевок на землю. Видео с правонарушением полицейские обнаружили в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре в ходе мониторинга социальных сетей на пересечении улиц Сураганова и Геринга выявили водителя автомашины Tоyota Highlander.

"Управляя транспортным средством, он плюнул на землю, тем самым совершив правонарушение. В отношении жителя города составлен административный материал с наложением штрафа в размере 5 МРП", - отметили в МВД.

Кроме этого, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в отношении водителя составлен материал и наложен штраф в размере 3 МРП.

С начала года в Павлодарской области за загрязнение мест общего пользования привлечены к административной ответственности 1678 граждан.

Добавим, что в соответствии со ст.434-2 КоАП РК загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).