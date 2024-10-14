Обматерившей невестку казахстанке запретили пить три месяца

Жительницу Кызылординской области наказали за нецензурную брань в адрес невестки. Кроме нескольких суток ареста, ей запретили употреблять алкоголь, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Гражданка, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, нарушила покой семьи, выражалась в адрес невестки нецензурной бранью, тем самым проявила неуважение к лицам, состоящим с ней в семейно-бытовых отношениях", - установил суд.

11 апреля 2024 года за то же деяние женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.73 КоАП. Ей было назначено наказание в виде предупреждения.

Однако, не сделав для себя должных выводов, она повторно совершила правонарушение.

"Потерпевшая просила суд принять меры в отношении подсудимой, так как подобные случаи случаются регулярно", - отметили в суде.

Вина женщины в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела и ее признательными показаниями.

Постановлением суда казахстанку признали виновной по ч.2 ст.73 КоАП РК. Ее подвергли наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

"Суд также удовлетворил ходатайство районного отдела полиции об установлении в отношении правонарушителя особых требований к поведению, а именно в полном объеме запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца", - уточнили в суде.

Отметим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Согласно ч.2 ст.73 КоАП РК те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток.