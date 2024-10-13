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"20 человек избили трех подростков": инцидент в Таразе прокомментировали в полиции

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Избиение
Буллинг. Иллюстративное фото: mrohana/Getty Images

В интернете распространилась информация о том, что якобы 20 человек избили трех подростков в Таразе. В департаменте полиции Жамбылской области сведения прокомментировали, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что "20 человек избили 3 подростков", не соответствует действительности", - рассказали в полиции.

Сообщается, что полицейские расследуют уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Установлены 3 подозреваемых в возрасте от 14 до 16 лет. Проверяется причастность еще 4 несовершеннолетних к данному делу.

Два человека числятся пострадавшими - 13-летний подросток и 21-летний парень. Их состояние стабильное.

Согласно части 2 статьи 293 УК РК, хулиганство, совершенное группой лиц, наказывается:

  • штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11 млн до 25,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173648-20-chelovek-izbili-treh-podrostkov-incident-v-taraze-prokommentirovali-v-dp-zhambylskoy-oblasti/

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