"20 человек избили трех подростков": инцидент в Таразе прокомментировали в полиции

В интернете распространилась информация о том, что якобы 20 человек избили трех подростков в Таразе. В департаменте полиции Жамбылской области сведения прокомментировали, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что "20 человек избили 3 подростков", не соответствует действительности", - рассказали в полиции.

Сообщается, что полицейские расследуют уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Установлены 3 подозреваемых в возрасте от 14 до 16 лет. Проверяется причастность еще 4 несовершеннолетних к данному делу.

Два человека числятся пострадавшими - 13-летний подросток и 21-летний парень. Их состояние стабильное.

Согласно части 2 статьи 293 УК РК, хулиганство, совершенное группой лиц, наказывается:

штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11 млн до 25,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.