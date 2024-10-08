"Ударил кулаком в грудь": школьник умер от остановки сердца в Кызылординской области

В Кызылординской области подросток скончался после удара кулаком в грудь от рефлекторной остановки сердца. Два десятиклассника предстали перед судом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении несовершеннолетних по ч.3 ст.106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ч.2 ст.293 УК РК (Хулиганство) рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

Выяснилось, что двое подсудимых собрались вместе со своими одноклассниками в селе Кодаманова Шиелийского района. Они разговаривали друг с другом и утверждали, что учащиеся 9-го класса проявляют неуважение.

"Под этим предлогом подсудимый ударил по лицам учеников 9-го класса, стоявших в одном ряду.

Другой подсудимый продолжил это действие и нанес потерпевшему однократный сильный удар кулаком в грудь. В результате потерпевший получил рефлекторную остановку сердца и скончался от серьезных телесных повреждений", - установил суд.

Первый подсудимый частично признал предъявленное ему обвинение, второй признал полностью.

"Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара подсудимого потерпевшему была причинена физическая травма тяжелой степени "рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в сообщении суда.

Один из несовершеннолетних был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, обвиняемые были освобождены от уголовной ответственности в соответствии с ч.1 ст.68 УК за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.293 УК (Хулиганство). В отношении них производство по данной части уголовного дела прекратили.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.1 ст.68 УК РК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.