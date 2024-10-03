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"Показывал языком": павлодарка обвинила бывшего мужа в приставании к дочери

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Жительница Павлодара заявила, что ее бывший супруг совершил действия сексуального характера в отношении их общей дочери, но в полиции закрыли дело, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам 29-летней павлодарки, она познакомилась с будущим супругом 7 лет назад. Завязались отношения, потом она забеременела, но будучи в положении, решила от мужчины уйти. Якобы напугали приступы агрессии. Вдобавок она узнала, что у мужа есть диагноз "шизофрения".

После родов общую дочь супругу павлодарка не доверяла. Но в начале 2024 года согласилась дать ребенка на несколько часов. Когда девочка оказалась дома, мама стала интересоваться общением с отцом.

"Я спросила у нее: "А что папа, вы играли с папой?" Она начала показывать жестом. На тот момент она не разговаривала. На данный момент, спустя 8 месяцев, она уже может сказать, рассказать. И она начала мне показывать жестами то, что в области половых органов папа ей там якобы лизание показывает языком и наклоняется к половым органам", - говорит женщина.

Мама девочки после услышанного сразу обратилась в полицию. На допросе дочь показала жестами то же самое, что и дома. Но рассказать ничего не смогла.

Открыли уголовное дело по ст.121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). И на протяжении 8 месяцев его уже несколько раз закрывали.

"По данному факту 27 сентября 2024 года досудебное расследование прекращено на основании ст.32 ч.1 п.2 УПК РК", - сообщил заместитель начальника следственного отдела Южного отдела полиции УП Павлодара Ерниязбек Элгуатов.

Расследование возобновляют каждый раз после жалоб мамы девочки. Женщина и сейчас намерена писать в прокуратуру.

Кстати, в ходе следствия была проведена экспертиза, которая установила у мужчины диагноз "шизофрения". Павлодарка считает, что как минимум бывшего супруга нужно отправить на принудительное лечение.

Отметим, что по ч.3-2 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его (ее) воспитанию, наказываются лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169477-pokazyval-yazykom-pavlodarka-obvinila-byvshego-muzha-v-pristavanii-k-docheri/

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