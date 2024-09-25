Главу центра для бездомных в Костанае подозревают в многомиллионных хищениях

В Костанае направили в суд дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 11 млн тенге. Подозреваемый - директор госучреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 9 сентября прокуратурой Костанайской области составлен обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

"Расследованием установлено, что в период с октября 2017 по август 2024 года руководитель коммунального государственного учреждения "Костанайский городской центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства", используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивал лиц на разные должности.

Трудоустроенные лица фактически на рабочих местах не появлялись, свои функциональные обязанности не выполняли, при этом поступавшие на их счета денежные средства в виде заработной платы руководитель присваивал себе", - пояснили в прокуратуре Костанайской области.

В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 11 млн тенге.

Деяние квалифицировали по пп.1, 2 ч.3 ст.189 УК (Хищение в крупном размере).

Уголовное дело направили в суд №2 Костаная.

Отметим, что по пп.1, 2 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в крупном размере, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.