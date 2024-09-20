Павлодарец ответил на важный звонок и получил штраф

Житель Павлодара ответил на важный звонок за рулем, за что был остановлен полицейскими и получил административный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году на дорогах Павлодарской области выявили 1871 водителя, пользовавшегося телефоном во время движения.

"Действия автомобилиста, разговаривающего по телефону, могут напоминать поведение пьяного водителя: у обоих сниженное внимание, концентрация, замедленная реакция и во время вождения увеличивается шанс попасть в ДТП в четыре раза", - отметили в ДП региона.

В Павлодаре на проспекте Назарбаева полицейские остановили разговаривавшего за рулем водителя.

"Мужчина признал свое нарушение и объяснил: был важный звонок, не мог не ответить. Но это не оправдывает его, в любом случае лучше остановиться или установить громкую связь. За данное правонарушение любителю поговорить за рулем пришлось заплатить штраф", - рассказали в ведомстве.

В ДП Павлодарской области призвали отказаться от использования смартфонов во время движения не только водителей, но и пешеходов и велосипедистов.

"Помните, единственным приемлемым вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода - вне зоны проезжей части", - заявили правоохранители.

Отметим, что по ст.591 КоАП РК пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). За повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Согласно законодательству во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи.