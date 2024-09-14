Россиянина арестовали в Казахстане

Санкционирован арест в отношении гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в незаконном пресечении государственной границы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды ВКО.

Как сообщается на официальной странице судов Восточно-Казахстанской области в Facebook, следственным судьей Катон-Карагайского районного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении россиянина, обвиняемого по ч.1 ст.392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК).

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу России с Казахстаном и 26 августа 2024 года на территории РК был задержан сотрудниками пограничной службы.

"Судом было принято во внимание, что обвиняемый является гражданином Российской Федерации, на территории Республики Казахстан не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан и являющихся гражданами Республики Казахстан, не имеет.

Поэтому суд посчитал, что вышеуказанные обстоятельства являются исключительным случаем для санкционирования меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.

Ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей судом было удовлетворено, иностранца поместили под арест на 2 месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.392 УК РК умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.