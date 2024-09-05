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"За косяк поставить 50 000 тенге": павлодарцу сломали челюсть и выбили зубы

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Удар кулаком в лицо
Удар в лицо. Иллюстративное фото: ferrerivideo/Getty Images

50 тысяч тенге потребовали "поставить" павлодарца двое парней. Молодые люди были настойчивы, а при последней встрече и вовсе выбили зубы и сломали челюсть своей жертве, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

На скамье подсудимых оказались двое парней 19 и 18 лет. Оба в апреле 2024 года решили "заработать", вымогая деньги у павлодарца. Воспользовались ситуацией, которая произошла между потерпевшим и их общей знакомой.

"Попросили выйти потерпевшего на улицу, где около компьютерного клуба сказали ему, что он в косяке, то, что нашел телефон девушки, и не отдал в тот же день.

Тогда обвиняемые начали ему предъявлять словесные угрозы, что если за этот косяк он не поставит им 50 000 тенге в течение 5 дней, то они его побьют. Так как девушка якобы является названной сестренкой, хоть фактически близкой она не является", - указывается в приговоре суда №2 Павлодара.

"Названная сестренка" про ситуацию с требованием денег не знала. А потерпевший через 5 дней 50 тысяч тенге не нашел.

В мае с ним парни встретились вновь и на этот раз отобрали iPhone. Вернуть пообещали, когда он принесет требуемую сумму.

История закончилась спустя еще несколько дней, когда очередная встреча обернулась избиением потерпевшего. Ему сломали челюсть и выбили зубы. В итоге все оказались в полиции.

Уголовное дело открыли по ст.194 ч.2 п.1, 2 УК РК (Вымогательство). Молодые люди признали вину. По приговору суда им назначили по 3,5 года ограничения свободы.

Добавим, что согласно ст.194 ч.2 п.1, 2 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157723-za-kosyak-postavit-50-000-tenge-pavlodarcu-slomali-chelyust-i-vybili-zuby/

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