300 потерпевших: недобросовестных застройщиков осудили в Актюбинской области

Недобросовестные застройщики понесли наказание - они обманули 300 человек и похитили 3 миллиарда тенге, подробности сообщили в Генпрокуратуре, передает NUR.KZ.

Ранее в отношении недобросовестных застройщиков Жарасханова и Каримова похитивших 3 миллиарда денежных средств у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz" было начато досудебное расследование.

Уголовное дело было направлено в суд.

В суде участвовали все 300 потерпевших, были исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов.

В прокуратуре сообщили, что преступники понесли справедливое наказание - их приговорили к лишению свободы.