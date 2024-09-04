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300 потерпевших: недобросовестных застройщиков осудили в Актюбинской области

Опубликовано:

Назавершенная стройка
Стройка. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Недобросовестные застройщики понесли наказание - они обманули 300 человек и похитили 3 миллиарда тенге, подробности сообщили в Генпрокуратуре, передает NUR.KZ.

Ранее в отношении недобросовестных застройщиков Жарасханова и Каримова похитивших 3 миллиарда денежных средств у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz" было начато досудебное расследование.

Уголовное дело было направлено в суд.

В суде участвовали все 300 потерпевших, были исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов.

В прокуратуре сообщили, что преступники понесли справедливое наказание - их приговорили к лишению свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157345-300-poterpevshih-nedobrosovestnyh-zastroyshchikov-osudili-v-aktyubinskoy-oblasti/

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