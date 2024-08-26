Стрельба и избиение арендатора ТЦ в Алматы: полиция прокомментировала видео

В Сети появилась информация о том, что арендаторов бутиков одного из алматинских ТЦ избивают - было опубликовано видео. В полиции прокомментировали ситуацию.

В Telegram-канале "Письма президенту" появилось видео, автор которого утверждает, что на опубликованных кадрах происходит избиение арендатора одного из ТЦ на алматинской "барахолке".

В опубликованном ролике можно увидеть, как ударили мужчину по лицу в одном из эпизодов. Также увидеть конфликт на улице близ контейнеров - слышны звуки стрельбы и крики.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что Управлением полиции Жетысуского района по заявлению одного из арендаторов в отношении охранника торгового дома возбуждено уголовное дело.

"Он задержан и для проведения следственных действий был доставлен в полицию. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства конфликта устанавливаются", - заявили в полиции.

Также прокомментировали эпизод с выстрелами.

"Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время оперативными подразделениями ДП проводится проверка эпизода с применением оружия, имевшего место прошлым летом. Отметим, что ранее по данному факту каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в июле этого года в Алматы в одном из кафе мужчины поспорили - и словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан.

А в июне в Талдыкоргане произошла драка со стрельбой в одной из зон отдыха. В полиции сообщили, что одним из зачинщиков драки стал действующий военнослужащий. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу сообщила, что зачинщики драки установлены и расследование инцидента ведется военно-следственным управлением.