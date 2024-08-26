Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стрельба и избиение арендатора ТЦ в Алматы: полиция прокомментировала видео

Опубликовано:

Полицейский возле патрульной машины
Полицейский. Иллюстративное фото: Polisia.kz

В Сети появилась информация о том, что арендаторов бутиков одного из алматинских ТЦ избивают - было опубликовано видео. В полиции прокомментировали ситуацию.

В Telegram-канале "Письма президенту" появилось видео, автор которого утверждает, что на опубликованных кадрах происходит избиение арендатора одного из ТЦ на алматинской "барахолке".

В опубликованном ролике можно увидеть, как ударили мужчину по лицу в одном из эпизодов. Также увидеть конфликт на улице близ контейнеров - слышны звуки стрельбы и крики.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что Управлением полиции Жетысуского района по заявлению одного из арендаторов в отношении охранника торгового дома возбуждено уголовное дело.

"Он задержан и для проведения следственных действий был доставлен в полицию. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства конфликта устанавливаются", - заявили в полиции.

Также прокомментировали эпизод с выстрелами.

"Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время оперативными подразделениями ДП проводится проверка эпизода с применением оружия, имевшего место прошлым летом. Отметим, что ранее по данному факту каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в июле этого года в Алматы в одном из кафе мужчины поспорили - и словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан.

А в июне в Талдыкоргане произошла драка со стрельбой в одной из зон отдыха. В полиции сообщили, что одним из зачинщиков драки стал действующий военнослужащий. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу сообщила, что зачинщики драки установлены и расследование инцидента ведется военно-следственным управлением.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153286-strelba-i-izbienie-arendatora-tc-v-almaty-policiya-prokommentirovala-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie