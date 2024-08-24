Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовая погоня полицейских попала на видео в Актау

Опубликовано:

Погоня в Актау
Погоня в Актау. Кадр из видео: с сайта lada.kz

В Актау полицейские устроили массовую погоню за водителем Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео. В ДП Мангистауской области рассказали подробности, передает Lada.kz.

Видео погони появилось в соцсетях. На кадрах видно, как правонарушителя преследуют более шести полицейских автомобилей. Все завершилось аварией - водитель врезался в забор дома.

По данным пресс-службы ДП Мангистауской области, в ходе патрулирования водитель Daewoo Nexia, не подчинившись требованиям сотрудников полиции, предпринял попытку скрыться.

"Причиной такого поведения послужило нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие права управления транспортным средством ввиду лишения такого права ранее в административном порядке. В ходе управления автомашиной в нетрезвом состоянии водителем совершено два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.346 УК РК.

Отметим, что согласно ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А в случаях, если это повлекло по неосторожности повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека, - лишением свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152881-massovaya-pogonya-policeyskih-popala-na-video-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie