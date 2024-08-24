Массовая погоня полицейских попала на видео в Актау

В Актау полицейские устроили массовую погоню за водителем Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео. В ДП Мангистауской области рассказали подробности, передает Lada.kz.

Видео погони появилось в соцсетях. На кадрах видно, как правонарушителя преследуют более шести полицейских автомобилей. Все завершилось аварией - водитель врезался в забор дома.

По данным пресс-службы ДП Мангистауской области, в ходе патрулирования водитель Daewoo Nexia, не подчинившись требованиям сотрудников полиции, предпринял попытку скрыться.

"Причиной такого поведения послужило нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие права управления транспортным средством ввиду лишения такого права ранее в административном порядке. В ходе управления автомашиной в нетрезвом состоянии водителем совершено два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.346 УК РК.

Отметим, что согласно ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в случаях, если это повлекло по неосторожности повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека, - лишением свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.