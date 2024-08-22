Около 43 млн тенге потеряли жители ВКО из-за рекламы

Жительницу ВКО осудили за создание финансовой пирамиды, деньги в которую вложили 19 человек. Ущерб от преступных действий превысил 42 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о совершении правонарушений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217, п.1 ч.3 ст.190 УК РК, рассматривалось судом №2 Усть-Каменогорска.

Как установил суд, обвиняемая 16 августа 2017 года зарегистрировала потребительский кооператив, открыв офис в Усть-Каменогорске.

"Она распространила рекламу среди жителей Восточно-Казахстанской области об оказании помощи в выгодном приобретении движимого и недвижимого имущества путем выдачи беспроцентного займа", - пояснили в суде.

Жители области, желая приобрести движимое и недвижимое имущество, заключив договор, стали вносить на счета кооператива денежные средства.

"Пайщикам по их заключенным договорам в период с 16 февраля 2018 года по 20 октября 2020 года не были выданы беспроцентные займы и не возвращены их денежные средства, внесенные ими на счета кооператива", - отметил суд.

В результате преступных действий 19 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 42 880 461 тенге.

"Своими действиями подсудимая создала финансовую (инвестиционную) пирамиду и руководила ею. Кроме того, она, зная о том, что у потерпевшей имеются значительные денежные средства, заверив ее, что вернет ей деньги после оплаты налога инвесторам и поступления денег на счет, попросила денежные средства, но в последующем не возвратила, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере", - говорится в сообщении суда.

Прокурор путем частичного сложения наказаний окончательно просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с привлечением денежных средств, инвестиций граждан сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Четверо потерпевших просили назначить женщине строгое наказание, остальные 16 потерпевших вопрос о мере наказания подсудимой оставили на усмотрение суда.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала и даже просила переквалифицировать ее действия.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал наличие малолетнего ребенка, отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал горожанку виновной. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также ее лишили права занимать любые должности, связанные с осуществлением финансовых (инвестиционных) операций, сроком на 5 лет.

Отбывать наказание женщина отправится в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.3 ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В соответствии с п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.