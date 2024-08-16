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Заработал более 2 млрд тенге: казахстанца осудили за незаконный майнинг

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Жителя Костанайской области, который заработал свыше 2 млрд тенге при помощи майнинга, приговорили к 5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Суд Костаная вынес приговор гражданину, который с 2020 по 2022 год занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. В Казахстане это считается запрещенным видом предпринимательства.

"Подсудимый посредством сайта производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin, Litecoin, Еthereum.

От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход", - говорится на сайте Верховного суда.

Так, доход его составил более 2 млрд тенге. Деньги были легализованы путем покупки недвижимости.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал. Его приговорили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества по пункту 3 части 3 статьи 218, пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК.

Кроме того, ему запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 млрд тенге.

Его взяли под стражу в зале суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149585-zarabotal-bolee-2-mlrd-tenge-kazahstanca-osudili-za-nezakonnyy-mayning/

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