Бытовая техника загорелась в одном из кафе Алматы
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Пожар произошел в одном из кафе в Медеуском районе Алматы - в помещении загорелась бытовая техника, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Возгорание бытовой техники случилось на площади 7 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей огонь ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова, отметили в МЧС.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145537-bytovaya-tehnika-zagorelas-v-odnom-iz-kafe-almaty/