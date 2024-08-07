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Бытовая техника загорелась в одном из кафе Алматы

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Пожарные на месте возгорания
Машина пожарных. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пожар произошел в одном из кафе в Медеуском районе Алматы - в помещении загорелась бытовая техника, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Возгорание бытовой техники случилось на площади 7 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова, отметили в МЧС.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145537-bytovaya-tehnika-zagorelas-v-odnom-iz-kafe-almaty/

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