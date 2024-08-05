Блогера из Костная оштрафовали из-за непроверенной информации о тонировке стекол авто

Блогера оштрафовали в Костанае за размещение ложной информации о тонировке стекол автомобилей. Постановление суда в законную силу не вступило, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", Специализированным судом по административным правонарушениям Костаная рассмотрено дело в отношении мужчины по ч.5 ст.456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации).

Согласно протоколу об административном правонарушении, 25 июля 2024 года горожанин, являясь инфлюенсером (блогером), разместил и распространил ложную информацию в социальной сети о тонировке передних боковых стекол автомобилей в целях предпринимательской деятельности.

В судебном заседании житель Костаная вину признал и подтвердил, что, являясь блогером, разместил непроверенную информацию в социальных сетях о разрешении на тонировку стекол на транспортных средствах.

Постановлением суда он признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 77 532 тенге.

Постановление в законную силу не вступило.

Добавим, что согласно ч.5 ст.456-2 КоАП размещение, распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, совершенные инфлюенсерами (блогерами), влекут штраф на физических лиц – в размере тридцати (110 760 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей (369 200 тенге).

Напомним, ранее блогера из Павлодара наказали за организацию незаконной лотереи в Instagram. В отношении него был составлен административный протокол.

Также в Астане привлекли к ответственности блогеров, которые оборудовали бассейн на месте сидений и ездили по городу. Видео с места событий разместили в социальных сетях. В итоге водитель и пассажиры автомашины марки Tank были наказаны.