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Тысячи килограммов мяса из Китая уничтожили в Шымкенте

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Мясо курицы
Мясо курицы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте уничтожили свыше 35 тысяч кг незаконно ввезенного на территорию Казахстана мяса птицы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза.

В Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ рассказали об итогах рейда в Шымкенте. Сообщается, что на территории одного из торговых центров было обнаружено мясо птицы, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов. Было изъято более 35 тыс. кг мяса.

"Согласно правилам Евразийского экономического союза, импортируемые товары подлежат полному ветеринарному контролю на момент их доставки в соответствующее место. Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счет производителя или возврату отправителю (экспортеру).

Вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра поселка Актас в Шымкенте. На месте проведены дезинфекционные мероприятия", - рассказали в Комитете.

Также в надзорном органе добавили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 406 КоАП РК, индивидуальный предприниматель был оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге - прим.ред.).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140584-tysyachi-kilogrammov-myasa-iz-kitaya-unichtozhili-v-shymkente/

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