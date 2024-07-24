Подростка лишили свободы за смертельное ДТП в ВКО

В ВКО несовершеннолетний предстал перед судом. По версии обвинения, будучи за рулем, он столкнулся с другим авто, из-за чего погибла женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся по ч.3 ст.345 УК, рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области.

Как установил суд, 20 августа 2023 года около 07.30 подросток двигался по трассе Омск - Майкапчагай на автомобиле FAW, который принадлежит его отцу, без документов на право управления транспортным средством.

"Он совершил столкновение с автомобилем Nissan Prairie. В результате ДТП умерла гражданка, а остальные пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами дела", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Подсудимый и его защита просили оправдать и прекратить производство по делу.

Суд с учетом обстоятельств дела и возраста подсудимого назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних, с лишением права управлять транспортным средством сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее полицейские наказали жительницу Экибастуза за передачу руля несовершеннолетней дочери. Выяснилась, что мать учила свою дочь водить автомобиль. Женщине назначили штраф, а машину забрали на спецстоянку.