Устроили разборки и повредили чужое авто: конфликт на парковке сняли на видео в Алматы

Несколько человек задержали в Алматы из-за повреждения чужого имущества - конфликт попал в объектив камеры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Egov press. На них видно, как мужчина бьет белый хэтчбек ногами. После возле этого авто собралось несколько человек, между двумя мужчинами завязался конфликт. Один из участников с силой захлопнул багажник авто и начал бить по заднему стеклу кулаком.

По словам автора ролика, инцидент произошел в Наурызбайском районе Алматы.

"Хулиганы устроили разборки и умышленно повредили чужой автомобиль в Алматы. Один из них, ранее судимый, даже пытался напасть с ножом на человека", - говорится в описании к ролику.

В полиции прокомментировали произошедшее. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города сообщили, что по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые установлены и задержаны. Они непременно будут привлечены к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в ведомстве.

Отметим, согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.