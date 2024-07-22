Жителя ЗКО отправили на работу из-за долга в 5 млн тенге

Жителю ЗКО из-за долга по алиментам более 5 млн тенге назначили наказание в виде ограничения свободы с привлечением к принудительному труду, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ст.139 УК РК, рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО.

При рассмотрении дела было установлено, что судебным приказом с подсудимого были взысканы алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно до их совершеннолетия.

"Однако подсудимый уклонялся от их выплаты, не предпринимал меры для погашения задолженности, не обращался в отдел занятости населения в качестве лица, нуждающегося в работе, и не был зарегистрирован в качестве безработного.

Более того, подсудимый привлекался к административной ответственности. Он не выполнил свои обязательства, продолжал уклоняться от выплаты алиментов на содержание детей", - отметили в суде.

На сегодняшний день задолженность по алиментам составила 5 097 236 тенге.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления по ст.139 УК РК.

Учитывая признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, ему назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением определенных ограничений и привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами.

Добавим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.