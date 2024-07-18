Развратные действия с дочерью и убийство мальчика: казахстанец получил пожизненный срок

В области Абай мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за развратные действия сексуального характера с дочерью, а также за истязание и убийство ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай осудил мужчину за развратные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (ч.2 ст.124 УК), истязания (п.1 ч.2 ст.110 УК), убийство (ч.3 ст.99 УК), а его супругу - за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.141 УК).

"38-летний мужчина, находясь у себя дома в алкогольном опьянении без одежды, при малолетних детях совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери.

Также он подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка, оставленного его супруге в качестве няни матерью, уехавшей на заработки", - установил суд.

По версии следствия, все четыре месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение.

"Однажды с целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, мужчина никакой помощи ему не оказал. А после, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, супруга мужчины на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не предприняла должных мер по его защите и обеспечению безопасности.

Прокурор просил назначить мужчине пожизненное лишение свободы. С учетом отсутствия отягчающих факторов и наличия смягчающих обстоятельств в виде малолетних детей гособвинитель просил назначить женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Подсудимый полностью признал вину по истязанию, по остальным обвинениям отказался. Его супруга свою вину признала полностью.

"Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве малолетнего", - говорится в сообщении суда.

Его супруга признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и приговорена к 2,5 годам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком, на 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что в Семее женщина оставила своего ребенка няне, а, вернувшись, его не обнаружила. По словам няни, малыш якобы умер от приступа, а ее муж вывез тело в спортивной сумке и выкинул его в туалет на трассе. Полиция начала расследование, подозреваемого задержали.

Отметим, что по ч.2 ст.124 УК РК развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего), совершенные в отношении малолетней (малолетнего) родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее (его) воспитанию, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно п.1 ч.2 ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от четырех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.3 ст.99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По ч.2 ст.141 УК РК ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.