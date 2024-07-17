Мужчину ударило ковшом экскаватора на стройке в Астане (видео)

В Астане водитель "ГАЗели" заявил, что получил травмы после того, как его ударили ковшом экскаватора на строительном объекте. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В паблике Astana_sergek в Instagram было опубликовано видео инцидента. На нем видно мужчину, который ходил вокруг экскаватора. Техника в этот момент занималась работами. Мужчина, судя по кадрам, хотел что-то сказать водителю экскаватора. В какой-то момент его ударило ковшом - мужчина отлетел после удара.

В публикации говорится, что мужчина, которого ударил и сбил с ног ковш экскаватора, является водителем грузовика "ГАЗель". Сообщается, что 11 июля он прибыл на объект, чтобы забрать строительные материалы.

По словам автора, для проезда свободен был лишь один путь, однако после того, как туда заехал грузовик, выезд ему преградил экскаватор.

В публикации сообщается, что экскаваторщик не пропускал водителя грузовика и стал копать дорогу, несмотря на сигналы и просьбу проехать.

Автор утверждает, что, когда водитель "ГАЗели" в очередной раз попросил освободить проезд, экскаваторщик ударил его ковшом.

По словам потерпевшего, он упал и сломал руку, также получил другие травмы.

После этого вызвали полицию и скорую помощь - экскаватор был опечатан. Пострадавший написал заявление в полицию Есильского района.

В публикации сообщается, что после случившегося водителю экскаватора вернули ключи, и он снова приступил к работе.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ по данному поводу сообщили, что ведется досудебное расследование.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам будет принято решение", - заявили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.