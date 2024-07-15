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Вынес 13 телевизоров: лото-клуб ограбили в Астане

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Грабитель
Грабитель. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

24-летнего жителя Астаны подозревают в краже 13 телевизоров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По данным полиции, от действий молодого человека пострадали владельцы лото-клуба.

По информации официального медиа-портала МВД Polisia.kz, 24-летнего жителя Астаны подозревают в краже в одном из закрытых игровых клубов.

"В ночное время, вскрыв входную дверь методом отжима, злоумышленник проник в клуб, откуда вынес музыкальную колонку и 13 телевизоров марки LG. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб на сумму 2 млн 300 тысяч тенге.

Краденую технику молодой человек распродал на запчасти в пункты приема бытовой техники. По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к другим аналогичным фактам на территории столицы", - сообщили в полиции.

По статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, - наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134209-vynes-13-televizorov-loto-klub-ograbili-v-astane/

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