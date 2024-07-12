Акмолинку осудили за сокрытие беременности дочери-подростка

Жительница Акмолинской области предстала перед судом - она пыталась скрыть беременность 14-летней дочери и сделать аборт в Астане. Суд огласил приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба судов Акмолинской области в Telegram-канале, в апреле 2023 года женщина узнала, что ее 14-летняя дочь забеременела от 20-летнего мужчины. Мать, по информации суда, купила в аптеке города Экибастуз таблетки, вызывающие искусственный выкидыш плода, и дала их своей дочери.

Однако через два месяца, поняв, что выкидыш плода не удался, женщина повезла дочь в частную клинику Астаны, чтобы сделать аборт. Но врач-гинеколог, к кому обратилась акмолинка, отказала в предоставлении услуги и сообщила об этом в правоохранительные органы.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, приговором суда "К." признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 УК и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Установлен пробационный контроль на весь срок назначенного наказания, с возложением отдельных обязанностей", - отмечается в сообщении суда.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о случае в Павлодарской области, когда у 15-летней школьницы при сверке женской консультации в городе Аксу выявили беременность. Отмечалось, что совершено это преступление было 17-летним жителем Аксу. Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Родители обоих подростков привлекли к административной ответственности по статье 127.

Добавим, что согласно ст.432 УК РК (Укрывательство преступления), заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица -

наказывается штрафом в размере до 6 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.