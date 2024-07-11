Убийство юриста Айман Асановой: брат погибшей взыскал с убийцы 10 млн тенге
Опубликовано:
Брат Айман Асановой взыскал с экс-супруга убитой сестры 10 млн тенге за моральный вред. Решение по иску озвучено сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.
Как сообщает пресс-служба судов Алматы в Telegram-канале, в Алмалинский райсуд №2 обратился мужчина с иском к виновнику смерти его сестры, чтобы взыскать с него 50 млн тенге компенсации морального вреда.
В пресс-службе горсуда корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что речь идет о деле по убийству юриста Айман Асановой.
О️тмечается, что ответчик в ходе ссоры с бывшей супругой ударил ее ножом 18 раз. От этих многочисленных ран женщина скончалась в больнице.
"Брат погибшей женщины указал в иске, что ее смерть принесла страдания ему и всем близким. От переживаний скончались бабушка и отец. Моральный вред, нанесенный семье, он оценил в 50 млн тенге. Не признавая иск, представитель ответчика отметил, что виновник в смерти женщины несет за преступление наказание – он лишен свободы на 11 лет и указанной в иске суммой не располагает.
Суд удовлетворил иск частично. Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, в пользу истца взысканы 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда", — отмечается в сообщении суда.
Решение не вступило в законную силу.
Убийство Айман Асановой
В октябре 2022 года была убита юрист Айман Асанова. Преступление было совершено 8 октября поздним вечером. Женщина скончалась в больнице 12 октября. По подозрению в совершении данного преступления был задержан бывший супруг убитой.
Летом 2023 года был вынесен приговор – виновного осудили на полтора года. Однако он был отменен Апелляционной инстанцией Алматинского городского суда – дело направили на новое рассмотрение.
Приговор был отменен из-за нарушения порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом. Это повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона.
В октябре прошлого года была поставлена точка в деле об убийстве алматинского юриста Айман Асановой – виновный получил 11 лет заключения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2132565-ubiystvo-yurista-ayman-asanovoy-brat-pogibshey-vzyskal-s-ubiycy-10-mln-tenge/