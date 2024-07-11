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Акмолинцев избивали и требовали передачи имущества

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

Трое ранее судимых жителей Степногорска предстали перед судом по делу о вымогательстве денег у четырех потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, мужчин обвинили в совершении вымогательства группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.194 УК РК), двух - в неоднократном вымогательстве, одного - с применением насилия. Также третий обвинялся в краже путем незаконного доступа в информационную систему (п.4 ч.2 ст.188 УК РК).

"Подсудимые с августа по декабрь 2023 года, оказывая психологическое воздействие и угрожая физической расправой, нанося телесные повреждения, неоднократно требовали у четырех потерпевших оформить кредиты на различные суммы от 500 тыс. до 1 млн тенге. После чего требовали от потерпевших передачи их имущества под угрозой применения насилия", - установил суд.

Подсудимые признали вину полностью, в связи с чем было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Потерпевшие в суде заявили, что они в настоящее время к подсудимым претензий не имеют, ущерб возмещен в полном объеме", - говорится в сообщении суда.

С учетом установленных обстоятельств, степени вины каждого, прежнего поведения, а также позиции потерпевших и прокурора, суд осудил одного подсудимого к 3 годам лишения свободы, другого - окончательно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, а третьего, с применением ст.63 УК РК, - к лишению свободы сроком на 3 года условно.

​Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, -  

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Согласно п.4 ч.2 ст.188 УК РК кража, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В соответствии со ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2132373-akmolincev-izbivali-i-trebovali-peredachi-imushchestva/

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