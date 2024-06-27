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Павлодарец разбудил пассажира автобуса и оказался избит

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Агрессивный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Backiris / Getty Images

В пригороде Павлодара мужчина, разбудивший задремавшего попутчика в автобусе, оказался побит им. Суд приговорил агрессивного пассажира к ограничению свободы, передает "Ирбис TV".

Инцидент произошел в марте 2024 года на остановке в селе Павлодарское. Мужчина решил помочь другому пассажиру, который уснул, и слегка прикоснулся к его плечу, чтобы разбудить. Проснувшемуся это не понравилось.

Выйдя на улицу, пассажир стал скандалить, а после ударом кулака в лицо повалил на землю разбудившего его мужчину.

"В селе Павлодарское кулаком левой руки нанес один удар в область лица потерпевшего, от которого последний, потеряв равновесие, упал на землю. После чего нанес еще удары в область корпуса тела и головы потерпевшего", - сообщили в суде.

Простить такую неблагодарность павлодарец не смог. Уголовное дело в суде рассмотрели по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подсудимый в содеянном раскаялся и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге нарушителя приговорили к одному году ограничения свободы.

Отметим, что по ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В мае в одном из автобусов Астаны пассажир, отказавшийся показать билет за проезд, распылил газовый баллончик. Его действия попали на видео. Полицейские составили на пассажира административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125230-pavlodarec-razbudil-passazhira-avtobusa-i-okazalsya-izbit/

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