КНБ провел задержания в Туркестанской области
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26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны 4 граждан Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
"По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию", - отмечается на официальном сайте ведомства.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по части 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в КНБ не разглашают.
Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане
Согласно ст.256 УК РК:
1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124789-knb-provel-zaderzhaniya-v-turkestanskoy-oblasti/