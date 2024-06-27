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КНБ провел задержания в Туркестанской области

Опубликовано:

Задержание в Туркестанской области
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны 4 граждан Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

"По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию", - отмечается на официальном сайте ведомства.

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в КНБ не разглашают.

Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124789-knb-provel-zaderzhaniya-v-turkestanskoy-oblasti/

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