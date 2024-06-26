Атака на Дагестан: что стало известно спустя двое суток

Вечером 23 июня в Дагестане вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. Из 21 погибшего большинство — полицейские. По числу жертв и характеру нападения эти события сравнимы с нападением боевиков на Грозный в 2014 году. Президент Владимир Путин случившееся так и не прокомментировал, исламистские группировки ответственность на себя не брали. Все нападавшие — уроженцы села Сергокала в Дагестане, среди них сын и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Последнего уже уволили, исключили из «Единой России», а затем арестовали по делу о мелком хулиганстве на 10 суток.

Во вторник Ленинский районный суд Махачкалы арестовал уволенного главу Сергокалинского района Магомеда Омарова на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), сообщили ТАСС и «РИА Новости». «Интерфакс» и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что силовики готовят материалы для возбуждения против него дела о пособничестве терроризму. По данным СМИ, в нападении на Махачкалу и Дербент участвовали его родственники.

В СМИ фигурировало разное число нападавших, и даже сам глава республики Сергей Меликов то говорил, что их было пять, то — шесть. Следственный комитет России в понедельник утром сообщил, что убиты пять участников нападения и их личности установлены. Имена в ведомстве не раскрыли, но они к этому моменту уже были в СМИ и телеграм-каналах.

Все участники воскресных нападений в Дагестане были уроженцами Сергокалинского района — об этом сказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он же добавил, что среди нападавших были родственники главы этого района.

По данным «Коммерсанта», в Махачкале стреляли племянник и сын главы Сергокалинского района — 32-летний Абдусамад Амадзиев и 31-летний Осман Омаров, а также 42-летний Далгат Даудов. В нападении на Дербент участвовали 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров и 35-летний экс-председатель отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе Али Закаригаев — по данным «РИА Новости», он тоже племянник чиновника Омарова. Был ли среди нападавших сын Омарова Адиль — неясно. Baza, Mash и Shot утверждали, что оба сына Омарова были боевиками, «Коммерсант» писал, что участие Адиля в акции не подтвердилось.

The Insider обратил внимание, что дагестанские телеграм-каналы «Сапа Кавказ» и «Бессовестный Дагестан», публикуя списки убитых боевиков, не упоминали Адиля.

Как боевики напали на Дербент и Махачкалу

Воскресная атака началась в Дербенте: около шести вечера двое вооруженных людей подожгли синагогу Келе-Нумаз, забросав ее бутылками с зажигательной смесью, писал «Коммерсант». Когда к месту происшествия подъехали полицейские, боевики открыли по ним огонь. На пересечении улиц Сальмана и Таги-Заде между нападавшими и полицейскими была перестрелка — ее видео, опубликованное каналом «Мой Дербент», геолоцировало «Агентство».

Боевикам удалось уйти от полиции и добраться до православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, примерно в километре от синагоги. Там они убили 66-летнего протоиерея Николая Котельникова, прослужившего в этом храме больше 40 лет. Вдова Котельникова Валентина сказала «Известиям», что нападавшие «заскочили, убили охрану, потом заскочили в дом, выстрелили в батюшку, подожгли дом»: «Потом зашли, подожгли церковь».

Прихожан в момент атаки в храме уже не было. Зять убитого протоиерея, священник Сергий Абасов рассказал «Медиазоне», что Котельников пережил инсульт, уже не служил и просто «на ходунках ходил в храм и молился». «В этот день он причастился и просто отдыхал, дышал свежим воздухом», — добавил Абасов. Сам он пережил нападение боевиков в Грозном в 2018-м. Всего через несколько минут после того, как Абасову позвонила жена и рассказала об убийстве Котельникова, боевики напали на Свято-Успенский собор в Махачкале. Абасов был там.

В Махачкале атака началась с синагоги на улице Ермошкина, примерно через полчаса после нападения в Дербенте. Другая группа подожгла здание, на воротах краской из баллончиков они написали номера аятов и сур из Корана, посвященные отношению к иноверцам. Дальше, как пишет «Коммерсант», нападавшие отправились в сторону Свято-Успенского собора, но по пути вступили в перестрелку с полицией на пересечении улиц Эмирова, Орждоникидзе и Буйнакского.

Уже недалеко от собора двое боевиков погибли в перестрелке с полицией на улице Комарова. Видео с убийством обоих опубликовал канал «Тут Дагестан», его геолоцировала «Медиазона». Еще один нападавший смог отнять у проезжавшего мимо водителя «Ладу» 14-й модели и в одиночку доехал до Свято-Успенского собора. Там он успел убить охранника и поджечь здание храма, сообщил «Коммерсант». Он несколько часов отстреливался от полицейских. Священник Абасов успел закрыть двери храма, и с ним в одном из помещений перестрелку пережидали еще 18 человек, рассказал сам Абасов «Медиазоне».

Лишь в 2:30 ночи уже 24 июня глава Дагестана Меликов отчитался о завершении активной фазы операции против участников нападения. Бои продолжались более восьми часов.

Как отреагировали власти

Атака на Дагестан по числу жертв и характеру нападения сравнима с нападением боевиков на Грозный в 2014 году — тогда вооруженные исламисты напали на пост ДПС, а затем захватили Дом печати. Жертвами атаки стали 14 полицейских и один гражданский. В Дагестане нападавшие тоже прицельно убивали полицейских.

Реакция главы Дагестана Сергея Меликова была схожа с тем, как комментировал нападение в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров тогда обещал выгнать семьи тех, кто участвовал в атаке за пределы республики. «Я официально заявляю, что пришёл конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!» — сказал он тогда.

Меликов тоже возложил часть ответственности за нападение на чиновника Магомеда Омарова — среди боевиков были его племянник и сын. «Я считаю, что отец должен отвечать за детей. Как глава муниципального образования столько лет работающий на месте упустил воспитание своих детей и они стали убийцами? Считаю, что ответственность полная лежит на нем», — сказал глава Дагестана. Комментировать вину Омарова-старшего в нападении Меликов не стал, но добавил: «Если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной».

Омарова он отправил в отставку, его исключили из «Единой России», а во вторник задержали за мелкое хулиганство. При этом Baza сообщала, что на допрос Омарова увезли еще в воскресенье вечером. Силовикам он, по данным издания, рассказал, что некоторые его сыновья, а также племянник были ваххабитами. Самым радикальным из них был Осман, но остальные братья и родственники их не поддерживали, пересказала Baza допрос Омарова.

Чиновник, по ее данным, также сказал, что последние годы якобы не общался с сыновьями и заверил следователей, что сам не причисляет себя к ваххабитам. «Семья махнула рукой на радикальные взгляды сына (Османа — Би-би-си) и не поддерживала контакты с ним», — также сообщил источник «Коммерсанта».

О связи нападавших с террористическими организациями на вторые сутки после атаки, не сообщалось. Нападение на Дагестан стало третьей крупной атакой в России за последние месяцы после расстрела зрителей в «Крокус-сити-холле» и захвате заложников в Ростовском СИЗО. Террористическая группировка «Исламское государство вилаят Хорасан» (запрещена в России) выпустила заявление, в котором поддержала теракты в Дагестане. Внимание на него обратили журналисты The Khorasan Diary. «Наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны», — сказано в заявлении группировки.

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что в этом заявлении не говорится о причастности группировки к нападению.

«Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что боевики около месяца планировали атаку, а их целью изначально был священник Николай Котельников.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что причиной атаки в Дагестане стала безнаказанность после антисемитских погромов в аэропорту столицы республики в октябре 2023 года. «Тогда разные „авторитеты“ стали призывать освободить погромщиков, „не ломать молодым ребятам жизнь“. Я против того, чтобы кому-то ломать жизнь. Но именно безнаказанность кружит нестойкие головы», — сказал он. Впрочем, тогда 242 участника беспорядков получили административные аресты и штрафы, и десятки подозреваемых оказались в СИЗО по уголовному делу о массовых беспорядках.

Путин атаку на Дербент и Махачкалу так и не прокомментировал. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а глава государства получает данные об этом. Специального обращения в связи с нападением не планируется, уточнил Песков.