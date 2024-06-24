Тонны дизтоплива на миллионы тенге перелили в канистры и спрятали в Жамбылской области

В Жамбылской области на скамье подсудимых оказались водители, обвиняемые в краже 22 тонн дизельного топлива на сумму 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении четверых обвиняемых в неоднократном тайном хищении чужого имущества рассматривалось Сарысуским районным судом.

"Трое подсудимых, водители спецтехники ТОО, по предварительному сговору в группе лиц в своих сменах, не срывая пломбу, открывали крышку топливного бака, переливали дизельное топливо в канистры через шланг и прятали в условленном месте, затем сообщали своему соучастнику, четвертому подсудимому, о местонахождении канистр с топливом. Последний, в свою очередь, забирал топливо и хранил в своем доме в одном из сел Туркестанской области, продавал его там же, а полученную прибыль подсудимые делили между собой", - установил суд.

В результате преступных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 10 млн тенге.

"Вина подсудимых была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами", - отметили в суде.

Трое подсудимых полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание. Один из водителей не признал свою вину.

Наличие у подсудимых несовершеннолетних детей и чистосердечное раскаяние были признаны смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, установлены не были.

Суд признал подсудимого, который, по версии обвинения, продавал топливо, виновным по п.1, 2 ч.3 ст.188 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Трое водителей также были признаны виновными по п.2 ч.3 ст.188 УК РК. Им назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы каждому, установлен пробационный контроль на весь срок ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.