Было и стало: как изменилось наказание за бытовое насилие и схожие преступления в Казахстане

Представитель Департамента полиции Алматы во время брифинга на рассказал, как изменилось наказание за побои, избиение, приставания и убийство малолетних, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов рассказал, как ужесточили меры наказания по тем или иным правонарушениям.

Так, исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, кроме тех случаев, когда преступление совершает тоже несовершеннолетний.

Что касается побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью, то они были криминализированы - то есть, состав правонарушения перенесен из административного в уголовный кодекс.

Также появилась новая ответственность - за приставания сексуального характера к несовершеннолетним. Новинкой стало и наказание за пропаганду самоубийства.

Ужесточено было наказание по следующим преступлениям:

убийство (в отношении малолетнего). Было : 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Стало : только пожизненное.

: 20 лет либо пожизненное лишение свободы. : только пожизненное. доведение до самоубийства. Было : лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Стало : лишение свободны на срок от пяти до девяти лет.

: лишение свободы на срок от трех до восьми лет. : лишение свободны на срок от пяти до девяти лет. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Исключена санкция в виде ограничения свободы. Стало : только лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

санкция в виде ограничения свободы. : только лишение свободы на срок от трех до восьми лет. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Исключена санкция в виде ограничения свободы. Стало : только лишение свободы на срок до трех лет.

санкция в виде ограничения свободы. : только лишение свободы на срок до трех лет. истязание. Было : ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. Стало: лишение свободы на срок до трех лет.

: ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. лишение свободы на срок до трех лет. изнасилование в отношении несовершеннолетних. Было: лишение свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет. Стало : лишение свободны на срок от семнадцати до двадцати лет. В отношении малолетних - было: лишение свободы на срок 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Стало : только пожизненное.

лишение свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет. : лишение свободны на срок от семнадцати до двадцати лет. В отношении малолетних - лишение свободы на срок 20 лет либо пожизненное лишение свободы. : только пожизненное. похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних. Дополнено квалифицирующим признаком "совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего".

квалифицирующим признаком "совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего". неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Было: административный арест на десять суток. Стало: административный арест на двадцать суток.

Кроме того, отметил спикер, за избиение будут применяться новые нормы закона. Так, за побои - часть 1 статьи 109 УК РК - теперь грозит штраф и исправительные работы до 80 МРП либо общественные работы - 80 часов или арест на 25 суток.

Также по части 2 той же статьи нарушителям грозит штраф и исправительные работы до 200 МРП либо общественные работы на 200 часов или арест на 50 суток. Такое же наказание может быть применено в случае, если причинен легкий вред здоровью - по части 1 статьи 108 УК РК. Часть 2 этой же статьи ужесточает наказание в части исправительных работ - до 1000 МРП. В части общественных работ и ареста наказание остается таким же.

Помимо этого, ограничением свободы теперь не обойдется при истязании, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда.

Как подчеркнул замначальника УМПС, истязание является одной из форм насилия, в частности, причинение психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему.

При этом есть оговорка, что деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а последствия экономического насилия во многом приводят к физическому и психологическому страданию.

Напомним, в апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.