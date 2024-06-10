Мужчина пытался снять цепочку с шеи у бабушки в автобусе в Алматы, но попал на видео

В одном из алматинских автобусов очевидец заснял мужчину, который, по словам автора видео, пытался расстегнуть цепочку на шее у одной из пассажирок. Сейчас нарушителя ищет полиция, передает NUR.KZ.

Запись была опубликована в Telegram-канале Qumash. На кадрах заметен мужчина, который сидит за пожилой женщиной. Одна рука пассажира лежит на впереди стоящем сидении и накрыта курткой.

Сообщается, что видео было снято в автобусе в Алматы одним из подписчиков паблика. Как утверждает автор ролика, карманник пытался украсть золотое ожерелье у бабушки прямо с ее шеи.

"По словам нашего подписчика, работал он не один. Подельница прикрывала вора, пока тот в начале проверял реакцию женщины, чувствует ли она его прикосновения, а потом сунул руку под кофту и начал действовать наглее. Но заметив, что его снимают, сразу вышел с соучастницей на следующей остановке", – говорится в подписи к публикации.

В пресс-службе ДП сообщили, что установили личность подозреваемого.

"По факту попытки кражи чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание.

Злоумышленник непременно будет привлечен к ответственности", – заверили стражи порядка.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.