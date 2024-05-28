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Тиктокер обозвал казахстанский флаг "тряпкой" и попал под статью

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Туркестане к уголовной ответственности привлечен местный житель 2006 года рождения за надругательство над государственными символами, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда.

Как указывается в материалах дела, 14 апреля этого года молодой человек, проезжая на автомобиле по центральной улице Туркестана, снял на свой телефон установленный здесь государственный флаг.

На следующий день он выложил ролик в TikTok, сопроводив его нелицеприятным комментарием.

В частности, юноша обозвал флаг Республики Казахстан "тряпкой". Уже к концу дня видео набрало множество дизлайков. Также комментаторы выражали крайнее недовольство такому отношению к государственному символу.

Автор к вечеру удалил свой пост, однако некоторые пользователи сделали заявление в полицию и прокуратуру. По данному факту началось расследование.

Личность парня была установлена, он был задержан. На него возбудили уголовное дело по статье 372 УК РК.

Психолого-филологическая экспертиза, анализировавшая содержание ролика, нашла в словах автора признаки оскорбления государственного символа Казахстана.

В суде молодой человек полностью признал свою вину, раскаивался, просил прощения.

Собранными материалами следствия его вина была доказана. По приговору суда он получил один год ограничения свободы и сто часов принудительного труда. Вердикт пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (до 11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до девятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108166-tiktoker-obozval-kazahstanskiy-flag-tryapkoy-i-popal-pod-statyu/

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