Казахстанского композитора обвинили в мошенничестве на миллионы тенге

Казахстанские артисты заявили, что их обманул молодой человек, продававший песни якобы своего авторства. Пострадавшие заявляют, что ущерб может достигать 20 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанские артисты обвинили в мошенничестве композитора Жаксылыка Ыбырая. Мужчина, как сообщает телеканал, предлагал произведения, которые должны были стать хитами, но, получив деньги, исчезал.

Позже выяснилось, что он продавал одну и ту же песню сразу нескольким клиентам. Причем торговал даже не своими работами, а чужими. По данным телеканала, 50 артистов заказали песни у казахстанца.

Актриса Перизат Алпыс говорит, что купила сразу три композиции. Музыкант из Костаная сам предложил свои услуги девушке в соцсетях.

"Он мне отправил четыре песни, из них мне три понравились. Я сказала ему, что я не знаю, какую выбрать: "Дай мне время, чтобы я подумала, выбрала одну". И он сразу говорит: "Давай все три возьми, я тебе по 100 тысяч отдам". В 100 тысяч тенге входит песня: слова, музыка, аранжировка, сведение – полностью все. А вообще на рынке одна песня стоит 300-400 тысяч", – рассказала она.

На вопрос о том, почему песни стоят так дешево, композитор отвечал, что срочно нуждается в деньгах для лечения ребенка, а потом еще делал скидку. В итоге мужчина договорился с девушкой всего на 200 тысяч тенге, 150 тысяч из них он взял авансом и пропал.

При этом, как утверждают пострадавшие, обманывал музыкант не только артистов, но и тех, кто нанимал его тамадой. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет около 20 миллионов тенге.

"Он из воздуха делает деньги. Он никакой не автор, никакой не композитор, никакой не тамада. Он просто мошенник. Те, кто написал заявление, там вышло 4 миллиона. А сейчас появляются еще обманутые из Каракалпакстана, из Кыргызстана, из Таджикистана, из Узбекистана выходят к нам. Я думаю, где-то 15-20 миллионов", – добавила Перизат Алпыс.

Отмечается, что некоторые заказчики все-таки дождались песен и даже успели снять клипы, однако позже выяснилось, что на самом деле песни принадлежат не Жаксылыку Ыбыраю, а другим авторам.

"Жаксылык Ыбырай взял у меня 300 тысяч за песни "Бауырластырым" и "Әйелдер". Оказалось, он их продал десяти людям. А мы уже сняли клип за 2 миллиона, который должен быть в эфире через 3-4 дня. Документов на песни ни у кого нет. Как теперь делить права, неизвестно", – рассказал певец Канагат Меченбай.

Сам Ыбырай встречаться с артистами и журналистами отказался, однако ответил на звонок. Свою вину мужчина не отрицал, но заявил, что к продаже песен десяти людям отношения не имеет.

"Не скажу, что моей вины нет. Без ветра трава не шелохнется, у меня тоже бывают ошибки", – заявил он.

Сообщается, что пострадавшие коллективно обратились в полицию. Сейчас началось расследование.

"По данному факту отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района проводится расследование. В настоящее время поступило коллективное заявление. Обстоятельства, изложенные в заявлениях, подлежат тщательной проверке, обязательно будет принято процессуальное решение", – отметила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.