Жительница Уральска попросила оправдать подростков, обвиняемых в изнасиловании ее дочери

Жительница Уральска заявила о том, что в отношении подростков совершается несправедливость. По словам женщины, ее дочь оболгала подсудимых и не была изнасилована, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, в суде на этой неделе прошли прения сторон по уголовному процессу по обвинению четверых подростков 16-17 лет и парня 20 лет в групповом изнасиловании 12-летней девочки. Они были задержаны 13 июня прошлого года по обвинению по ч.4 ст.120 УК РК. В следственном изоляторе обвиняемые находятся почти год.

Прокурор заявил, что их вина доказана, и попросил наказать молодых людей лишением свободы на сроки от 7 до 20 лет.

Суд прошел в закрытом порядке.

Примечательным в этом деле является то, что мать девочки, признанной потерпевшей, требует оправдать подсудимых. Она заявляет, что ее дочь оболгала их, она не была изнасилована. Этот факт признан всеми судебно-медицинскими экспертизами, утверждает женщина.

По ее словам, дочь сказала ей, что оболгала подсудимых, в октябре прошлого года.

"Я пыталась добиться от следствия зафиксировать этот факт, но следователь и наш адвокат, которого выделили нам за счет государства, обманом получили мою подпись под направляемым в суд обвинительным заключением", - рассказала мать девочки.

По ее словам, адвокат с ее стороны на прениях попросил суд признать подсудимых невиновными и вынести оправдательный приговор.

"Суд должен быть справедливым. Я борюсь, я доказываю, что эти мальчики невиновны", - заявила женщина.

Она даже отправила письмо президенту Казахстана и в Комитет по правам человека ООН с просьбой обратить внимание на это уголовное дело.

Мать потерпевшей, как и матери подсудимых подростков, обращает внимание на то, что после задержания у одного из них были вывихнуты обе руки, а у одного сломана рука. По их общему мнению, это факт пыток.

Родственница подростка, у которого были вывихнуты руки, утверждает, что на их заявление о нанесенных травмах и требование провести проверку руководство департамента полиции не отреагировало.

Однако по данному делу три раза менялись следователи, а поступило оно в суд через 8 месяцев. Суд должен вынести приговор 31 мая.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что четверых подростков заподозрили в изнасиловании девочки в Уральске. В ДП Западно-Казахстанской области заявили, что преступление произошло 12 июня около часа ночи на съемной квартире.

Позже был задержан пятый подозреваемый - совершеннолетний молодой человек, который, по данным полиции, снимал квартиру, где, возможно, произошло преступление.

Отметим, что ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если оно совершено в отношении малолетней либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.