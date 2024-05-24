Ударившего супругу из-за ревности акмолинца показательно судили перед односельчанами

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс в отношении мужчины, который обвинялся в избиении гражданской супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины за причинение легкого вреда здоровью своей сожительнице (ч.2 ст.73-1 КоАП).

Установлено, что акмолинец в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности устроил дома скандал и ударил в лицо гражданскую супругу, причинив ей легкий вред здоровью.

Данное правонарушение мужчина совершил повторно в течении года, ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Постановлением суда ему назначено 25 суток ареста с установлением особых требований к его поведению на 3 месяца.

"На показательное судебное заседание были приглашены жители села, ранее совершавшие аналогичные правонарушения. Суд разъяснил им последствия их совершения", - отметили в Акмолинском областном суде.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, а также повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на двадцать пять суток.