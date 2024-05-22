Мужчину осудили в Павлодарской области за развращение племянницы

В Павлодарской области мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за развращение малолетней племянницы. По информации суда, в момент совершения преступления он был пьян, передает Pavlodarnews.kz.

Как пишет издание, дело было рассмотрено в судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда.

"7 сентября 2023 года Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей малолетней племяннице, ученице 1 класса, и, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, совершил с ней развратные действия без применения насилия", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Так, в марте этого года специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам колонии. Однако осужденный подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор.

Тем не менее суд решил, что первый приговор был законным.

"Существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела судом первой инстанции не допущено, наказание назначено соразмерно содеянному", – сообщили в суде.

В итоге, приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке был оставлен без изменения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, согласно статье 124 Уголовного кодекса РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.