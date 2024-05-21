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Экс-полицейских осудили за фальсификацию по делу об изнасиловании девочки в Павлодаре

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Суд в Павлодаре
Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

Двум бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации и пособничестве, огласили приговор в Павлодаре. Обоим назначили по 5 лет условно, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Как следует из материалов дела, несовершеннолетняя и ее мать обратились в полицию с заявлением после изнасилования летом 2023 года. Однако старший лейтенант, которая допрашивала потерпевших, решила внести корректировки в уголовное дело.

"Фальсификация выразилась в искажении показаний несовершеннолетней потерпевшей и его законного представителя. Датирование другим числом протоколов их допроса. В результате было принято незаконное процессуально решение о прекращении дела", - пояснил судья Павлодарского городского суда №2 Мейрамгуль Абылгазина.

Еще один сотрудник полиции, который также оказался на скамье подсудимых, помогал старшему лейтенанту фальсифицировать доказательства.

Материалы в отношении одной из сотрудниц рассмотрели по ст.416 ч.6 УК РК (Фальсификация доказательств по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). Второму вменили такую же статью только с применением еще ст.28 ч.5 УК РК (Пособничество).

Подсудимые полностью признали вину и просили не лишать их свободы, учитывая, что у обоих есть несовершеннолетние дети. Приговором суда в итоге обоим назначили по 5 лет условно. На такой же срок им запретили работать в правоохранительных органах.

Уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней вновь возобновили. Сейчас оно на стадии расследования.

Добавим, что согласно ст.416 ч.6 УК РК фальсификация доказательств по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, тяжком или особо тяжком преступлении, а равно повлекшая тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до восьми лет. 

А в соответствии со ст.28 ч.5 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104563-eks-policeyskih-osudili-za-falsifikaciyu-po-delu-ob-iznasilovanii-devochki-v-pavlodare/

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