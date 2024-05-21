КНБ провел спецоперацию в Павлодаре (видео)

11 мая Комитетом национальной безопасности при содействии ПСН "Берку" и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.

При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

"Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 4,2 млрд тенге, а объем - свыше 680 тыс. доз.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - рассказали в КНБ.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

А на основании ч.1 ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.