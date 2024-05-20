17-летняя девушка согласилась пожить с мужчиной и оказалась изнасилованной в Павлодаре

Павлодарка летом 2023 года приняла приглашение пожить у мужчины и стала жертвой насилия. На тот момент девушке было 17 лет. В суде житель города свою вину не признал, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области в закрытом режиме.

Известно, что факт произошел в июле 2023 года. По версии следствия, несовершеннолетняя стажировалась в одном из павлодарских кафе, там она и познакомилась с мужчиной, который работал поваром.

Летом павлодарец начал общение через мессенджер с девушкой. Предложил пожить у него и она согласилась. Когда приехала, увидела накрытый стол. Вместе они выпили, а после потерпевшая отправилась спать. За ней пошел мужчина и надругался.

"Потерпевшую забрали подруги. Они прямо указали, что она сообщила, что ее изнасиловал, просила помощи. Это подтверждается объективными доказательствами, протоколом осмотра сотовых телефонов", - отметил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

51-летний мужчина в суде вину не признал. Указывал, что не знал о несовершеннолетнем возрасте девушки. При этом в ноябре 2023 года скрылся и его объявили в розыск. В декабре был задержан полицейскими и после этого предан суду.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.120 ч.3-1 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - огласил приговор судья.

Добавим, что согласно ст.120 ч.3-1 УК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.