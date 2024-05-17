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Забрала премии почти на 30 млн тенге: директора колледжа осудили в Мангистау

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Передача денег в конверте
Передача конверта с деньгами. Иллюстративное фото: megaflopp / Getty Images

В Бейнеу перед судом предстала директор колледжа. По версии обвинения, она премировала сотрудников, которые возвращали деньги ей, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, обвинение было предъявлено директору ГККП "Бейнеуский гуманитарный колледж". Органом досудебного расследования женщина обвинялась в присвоении бюджетных средств учебного учреждения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК).

"Подсудимая с декабря 2022 года по август 2023 года издавала приказы о премировании работников колледжа. При этом она сама давала устные указания в отдел кадров о составлении приказов о премировании конкретных работников с указанием размеров премии.

Некоторые работники, получая премии, возвращали часть перечисленных денежных средств подсудимой наличными, а другие отдавали часть премии подсудимой через бухгалтера", - установил суд.

В результате, по информации стороны обвинения, директором было присвоено 29 550 929 тенге.

Вина подсудимой в суде доказывалась показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

При назначении наказания в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств учитывались признание подсудимой своей вины, искреннее раскаяние, полное возмещение причиненного имущественного ущерба, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Приговором суда директор колледжа была признана виновной. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка отбытие назначенного наказания в соответствии со ст.74 УК отсрочено на 4 года", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, когда они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.74 УК РК по ряду преступлений осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102480-zabrala-premii-pochti-na-30-mln-tenge-direktora-kolledzha-osudili-v-mangistau/

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