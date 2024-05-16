Подозреваемого в педофилии, задержанного в России, экстрадируют в Казахстан

В Новосибирске был задержан 25-летний мужчина, которого объявили в международный розыск - решается вопрос об экстрадиции в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный находится под стражей - решается вопрос об экстрадиции в РК.

Отметим, согласно статье 121 УК РК, половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.