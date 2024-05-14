Жителя СКО осудили за нападение с кувалдой на жену и порчу имущества почти на 500 млн тенге

Жителя СКО осудили за причинение тяжкого вреда здоровью гражданской жене, а также за уничтожение и повреждение чужого имущества на сумму почти 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, Петропавловским городским судом два местных жителя были осуждены за уничтожение и повреждение чужого имущества в особо крупном размере, а один из них также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Один из подсудимых в июне 2020 года, используя кувалду, умышленно нанес телесные повреждения своей сожительнице, причинив тяжкий вред ее здоровью. Помимо этого, два подсудимых в мае 2023 года путем поджога уничтожили и повредили складские помещения для хранения зерна, расположенные в селе Золотая Нива, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 495 млн тенге", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, специалистов и др.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, а сторона защиты просила подсудимых оправдать.

Потерпевший просил удовлетворить иск и взыскать сумму причиненного ущерба с подсудимых, а по вопросу наказания полагался на усмотрение суда.

Суд признал наличие малолетнего ребенка обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание для подсудимого, который обвинялся только по одной статье. Обстоятельств, смягчающих ответственность другого подсудимого, суд не установил.

Отягчающими обстоятельствами в отношении подсудимых суд признал совершение уголовного правонарушения в группе лиц по предварительному сговору, у обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда один из мужчин осужден по ч.3 ст.202 УК к 6 годам лишения свободы. Другого подсудимого по той же статье и по ч.1 ст.106 УК приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Местом отбывания наказания каждому определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.202 ч.3 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, повлекшее:

1) по неосторожности смерть человека;

2) причинение особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

А в соответствии с ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.