Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жителя СКО осудили за нападение с кувалдой на жену и порчу имущества почти на 500 млн тенге

Опубликовано:

Молоток судьи и наручники на столе
Молоток судьи и наручники. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Жителя СКО осудили за причинение тяжкого вреда здоровью гражданской жене, а также за уничтожение и повреждение чужого имущества на сумму почти 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, Петропавловским городским судом два местных жителя были осуждены за уничтожение и повреждение чужого имущества в особо крупном размере, а один из них также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Один из подсудимых в июне 2020 года, используя кувалду, умышленно нанес телесные повреждения своей сожительнице, причинив тяжкий вред ее здоровью. Помимо этого, два подсудимых в мае 2023 года путем поджога уничтожили и повредили складские помещения для хранения зерна, расположенные в селе Золотая Нива, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 495 млн тенге", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, специалистов и др.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, а сторона защиты просила подсудимых оправдать.

Потерпевший просил удовлетворить иск и взыскать сумму причиненного ущерба с подсудимых, а по вопросу наказания полагался на усмотрение суда.

Суд признал наличие малолетнего ребенка обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание для подсудимого, который обвинялся только по одной статье. Обстоятельств, смягчающих ответственность другого подсудимого, суд не установил.

Отягчающими обстоятельствами в отношении подсудимых суд признал совершение уголовного правонарушения в группе лиц по предварительному сговору, у обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда один из мужчин осужден по ч.3 ст.202 УК к 6 годам лишения свободы. Другого подсудимого по той же статье и по ч.1 ст.106 УК приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Местом отбывания наказания каждому определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.202 ч.3 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, повлекшее: 

1) по неосторожности смерть человека; 

2) причинение особо крупного ущерба, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

А в соответствии с ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100311-zhitelya-sko-osudili-za-napadenie-s-kuvaldoy-na-zhenu-i-porchu-imushchestva-pochti-na-500-mln-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.