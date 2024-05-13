Обвиненный в надругательстве над школьницей казахстанец заплакал, услышав приговор
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Житель Аксу заплакал сегодня в суде, услышав приговор. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 20 лет колонии, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно лишь, что потерпевшей на момент совершения преступления было 11 лет. Познакомилась она с подсудимым через соцсети. После, как установил суд, в своей машине парень надругался над девочкой.
27-летний обвиняемый в суде пытался доказать, что невиновен. При общении девочка ему якобы указывала, что ей 17 лет. Суд счел объяснения несостоятельными и вынес обвинительный приговор.
"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.121 ч.4 УК, и назначить ему наказание сроком на 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.
После услышанного парень не смог сдержать слез и буквально разрыдался в зале суда.
Его также обязали выплатить 3 млн тенге потерпевшей стороне. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.4 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099792-obvinennyy-v-nadrugatelstve-nad-shkolnicey-kazahstanec-zaplakal-uslyshav-prigovor/