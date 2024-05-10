Машины со штрафстоянки продавали в Актобе: осуждены командир взвода и директор

В Актобе со штрафстоянки похищали машины и продавали. По обвинению в этом перед судом предстали командир взвода роты патрульной полиции и директор стоянки, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года на территории штрафстоянки в Актобе работала комиссия. Проверяющие недосчитались 15 автомобилей.

В ходе следствия в причастности к исчезновению нескольких из них заподозрили директора стоянки и теперь уже бывшего сотрудника патрульной полиции.

Из приговора стало известно, что полицейский познакомился с местным таксистом, который имел навыки работы с тендерами. Договорились, что таксист от имени ИП, принадлежащего отцу полицейского, будет участвовать в тендере по обслуживанию штрафстоянки. Так и получилось, они выиграли конкурс и назначили таксиста на должность директора штрафстоянки.

Далее, по версии следствия, на тот момент действующий сотрудник полиции и новоиспеченный директор приметили несколько бесхозных и неистребованных машин и разработали план по их хищению и продаже.

Так, в одном случае Toyota Camry со стоянки перегнали к дому правоохранителя в Акжар и продали за 2,5 млн тенге. Из этой суммы 2 млн покупатель отдал сразу, остаток должен был выплатить после оформления документов. Но этого не произошло.

В другом эпизоде, согласно материалам дела, полицейский дал указание реализовать стоящий на стоянке Chevrolet Cobalt. Эта машина числилась вещдоком по делу об аварии, в которой погибли четверо человек, и они предполагали, что вряд ли кто-то приедет ее забирать. Ее отвезли на авторазбор и сдали за 100 тыс. тенге.

Еще один автомобиль "ВАЗ -1703" директор штрафстоянки перегнал на СТО, там отремонтировали кузов, а после, как посчитала сторона обвинения, полицейский отогнал ее к дому своего подельника.

Также в одном преступном эпизоде директора автостоянки обвинили одного, без участия "напарника".

По информации суда, он привез своего знакомого на штрафстоянку и предложил ему купить автомобиль, который тот выберет. Покупателю понравился Kia K5, он заплатил за него 6 млн тенге. Но впоследствии директор не смог ее отдать покупателю и предлагал тому взамен другой автомобиль.

В итоге директор стоянки и бывший полицейский оказались на скамье подсудимых, дело рассматривал уголовный суд №2 в Актобе.

Директор уверял, что предложил полицейскому помочь его отцу с участием в тендере, а после победы родителя он стал руководителем этой штрафстоянки. На тот момент там было 333 автомобиля и 9 мотоциклов.

Со слов подсудимого, полицейский никакого участия в руководстве штрафстоянкой не принимал, никаких указаний не давал. Директор признался, что после того, как у него сломалась личная машина, он выбрал на штрафстоянке "ВАЗ-21073", автомобиль отремонтировали на СТО, он сам ездил на нем.

Также подсудимый отметил, что действительно просил помощи приятеля-полицейского в продаже машины, но не говорил, что она со штрафстоянки. А когда тот узнал об этом, то якобы вывез его за город и избил. В ответ он затаил обиду, поэтому дал показания против него и солгал, что машины они продавали вместе.

Бывший полицейский все обвинения отрицал в полном объеме. Говорил, что просто дал отцу контакты знакомого, который понимает участие в тендерах. И признал, что действительно директор штрафстоянки обращался к нему за помощью в продаже машин, но он не знал об их реальном происхождении. И вообще, никакого отношения к работе штрафстоянки не имел, никаких указаний директору не давал, чужие автомобили не продавал и ничего не знал о махинациях с ними.

Суд признал обоих подсудимых виновными в преступлении. Экс-полицейского за кражу (п.2 ч.3 ст.188 УК РК), мошенничество (п.1 ч.2 ст.190 УК РК) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ч.2-1 ст.364 УК РК) приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, также ему пожизненно запретили работать на госслужбе и лишили звания "старший лейтенант".

Бывший директор штрафстоянки за кражу (п.2 ч.3 ст.188 УК РК) и мошенничество (п.1,4 ч.3 ст.190 УК РК) получил 3 года лишения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил. Похищенные автомобили вернули на штрафстоянку еще до оглашения вердикта суда.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно п.1,4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере и неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

По ч.2-1 ст.364 УК РК учреждение сотрудником правоохранительного органа организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если это деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.